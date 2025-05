FA Cup, primo storico titolo del Crystal Palace: battuto 1-0 il Manchester City in finale

Nella ripresa, c'è spazio pure per un gol annullato: proprio Muñoz insacca, ma l'errore di Ortega che lascia la sfera nei pressi della linea di porta è palesemente influenzato dalla deviazione da pochi passi, e in netto fuorigioco, di Sarr. Così, si resta 1-0 ma l'episodio non scuote la squadra di Guardiola, che cambia forse troppo tardi: al 76', dentro Foden e a pochi minuti dalla fine toccherà pure a Gundogan. Il lunghissimo recupero non cambia l'epilogo di una giornata storica per il calcio inglese: è il primo titolo in assoluto del Crystal Palace, che contemporaneamente conquista un'incredibile qualificazione alla prossima Europa League. Un'ulteriore macchia, invece, sulla stagione del Manchester City, che chiude con solo il Community Shield e che è ancora chiamato a conquistare l'accesso alla Champions League 2025/2026.