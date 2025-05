Barcellona, la Spagna ai piedi di Yamal: “Dategli il Pallone ‘Oro”

“Non mi paragonerei mai a Messi, lui è il migliore di sempre”. “Devo ringraziare Xavi, ha dato a noi giovani una possibilità e senza di lui tutto questo non sarebbe successo”. Nelle dichiarazioni di Lamine Yamal dopo aver segnato lo straordinario gol che ha chiuso il campionato e gli ha permesso di mettere in bacheca la seconda Liga all’età di 17 anni (le stesse che ha vinto CR7 in tutta la carriera) si nasconde forse la vera grandezza del baby prodigio del Barcellona: l’umiltà. Cercate di ricordarvi come eravate voi a 17 anni, cercate di immaginare cosa prova un ragazzo così giovane ad essere al centro dell’attenzione mondiale… eppure lui continua a sollevare trofei e regalare magie in serie, assicura che “è impossibile stancarsi di vincere” e promette ai tifosi del Barça: “Questo è solo l’inizio”.