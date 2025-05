Fiorentina, rebus Kean-Gudmundsson contro l'ex Italiano

La Fiorentina si appresta ad affrontare l'ultima gara interna della stagione allo stadio Franchi - domani sera contro il Bologna fresco di Coppa Italia - con il rebus legato alle condizioni di Moise Kean e Albert Gudmundsson. Un problema mica da poco per Raffaele Palladino che in attacco deve già fare i conti con la squalifica di Lucas Beltran e Nicolò Zaniolo oltre a quella di Michael Folorunsho. Dunque, una squadra in assoluta emergenza considerando anche l'assenza perdurante a centrocampo di un elemento importante come Danilo Cataldi ai box da alcune settimane per un infortunio muscolare. Sia Kean che Gudmundsson, già out nell'ultima trasferta persa contro il Venezia, stanno comunque facendo il possibile per mettersi a disposizione e per questo motivo il tecnico non ufficializzerà l'elenco dei convocati prima della mattinata di domani, al termine della rifinitura. Già preallertati intanto alcuni giovani della Primavera a iniziare da Caprini aggregato da tempo alla prima squadra. Quanto al resto del gruppo per il momento non trapelano ulteriori defezioni, anche se la situazione della Fiorentina rimane delicata. Anche perché si è sempre più complicata la corsa per un posto nelle prossime coppe europee dopo gli ultimi ko in campionato contro Roma e Venezia e la mancata qualificazione alla finale di Conference League. La gara di domani sera, davanti ad almeno 20.000 spettatori, coinciderà fra l'altro con la prima volta da avversario di Vincenzo Italiano che a Firenze ha allenato nelle ultime tre stagioni portando la squadra a disputare tre finali, due di Conference e una di Coppa Italia, senza riuscire a vincerne alcuna, al contrario di quanto accaduto mercoledì scorso a Roma alla guida del Bologna contro il Milan nell'ultimo atto del torneo nazionale.