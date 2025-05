Genoa, Vieira discolpa De Ketelaere: "Anche io non mi sarei fermato"

Patrick Vieira dice la sua sul contestato gol di Retegui con De Winter a terra e prende le difese di De Ketelaere che non si è fermato e ha servito poi l'assist vincente al compagno. "No, da giocatore avrei continuato a giocare. Dobbiamo essere arrabbiati con noi stessi, dispiace prendere un gol così magari facendo fallo. Non bisogna essere arrabbiati con l'arbitro ma con noi - ha detto il tecnico francese a Dazn che glissa sul suo futuro - Non mi piace parlare del mio futuro, la cosa importante è vedere l'energia con cui abbiamo giocato. Abbiamo fatto vedere che il futuro del Genoa è molto eccitante, eravamo allo stesso livello dei nostri tifosi, la serata di Badelj, la doppietta di Pinamonti, la grande partita di Masini e Frendrup, queste cose sono più importanti del mio futuro". In panchina il classe 2010 Scaglione: "Ha 15 anni, si è allenato con noi e ha una qualità tecnica impressionante: oggi era difficile farlo entrare perché era una partita molto fisica. Deve continuare a crescere ma il futuro è suo".