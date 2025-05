Brasile, per Ancelotti ct un trattamento da re: maxi ingaggio, bonus Mondiale e... jet privato

Sarà un vero e proprio soggiorno dorato quello di Carlo Ancelotti in Brasile. Il giorno dopo l'annuncio del suo ingaggio come ct della Seleçao sui media locali hanno cominciato a circolare cifre e dettagli dell'accordo che lo legherà alla Cbf fino al 2026: Carletto guadagnerà circa 10 milioni di euro netti a stagione e per lui è anche previsto un bonus da 5 milioni in caso di successo al Mondiale americano. A sua disposizione ci sarà anche un jet privato, che gli consentirà ogni volta che vuole di volare in Europa oppure in Canada, dove vive la moglie Mariann.