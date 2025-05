Coppa Italia femminile, a Como trionfa la Juventus: 4-0 alla Roma

La Juventus scudettata vince anche la Coppa Italia e centra il "double" nel calcio femminile. Allo Stadio Sinigaglia di Como, le campionesse d'Italia travolgono 4-0 la Roma detentrice del trofeo in una finale praticamente a senso unico. Sfida già decisa nel primo tempo, con le bianconere che sbloccano il risultato al 13' grazie a un rigore trasformato dal loro bomber Cristiana Girelli prima dei gol in successione di Sofia Cantore (21'), l'ex Lindsey Thomas (30') e ancora Girelli (34'). Il risultato non cambia più nel secondo tempo, dove la squadra guidata da Massimiliano Canzi gestisce il largo vantaggio costruito nel primo tempo impedendo alle giallorosse di Alessandro Spugna di trovare il gol della bandiera. La Juventus conquista per la quarta volta la coccarda tricolore, la Roma perde la terza finale negli ultimi cinque anni. Juventus-Roma 4-0 (4-0 p.t.) Juventus: Peyraud-Magnin; Kullberg, Salvai, Harviken (Calligaris 66'); Thomas, Brighton (Bennison 76'), Schatzer, Boattin (Bergamaschi 84'); Cantore, Girelli (Vangsgaard 76'), Bonansea (Godo 66') Roma: Ceasar; Thogersen, Minami, Linari (Cissoko 72'), Di Guglielmo; Troelsgaard (Pilgrim 46'), Kuhl (Kim 84'); Glionna (Viens 46'), Giugliano, Haavi; Giacinti (Corelli 72') Marcatrici: 13' rig. e 34' Girelli, 21' Cantore, 30' Thomas Ammonite: Troelsgaard (R), Harviken (J) Arbitro: Andrea Colombo (Como).