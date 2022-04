FA Cup: la finale è Chelsea-Liverpool, i Blues stendono il Crystal Palace

INGHILTERRA

La squadra di Tuchel supera 2-0 gli uomini di Vieira nella seconda semifinale e raggiunge i Reds nell’ultimo atto della competizione

Saranno Chelsea e Liverpool a sfidarsi nella finalissima della FA Cup 2022, in programma sabato 14 maggio a Wembley. Dopo la vittoria di ieri dei Reds sul Manchester City, nella seconda semifinale di Londra gli uomini di Tuchel sconfiggono 2-0 il Crystal Palace con reti di Loftus-Cheek e Mount entrambe nel secondo tempo. Finisce il sogno della squadra di Vieira, rivelazione del torneo, mentre per i Blues è la terza finale consecutiva. Getty Images

Sarà tra Chelsea e Liverpool la finale di FA Cup in programma sabato 14 maggio a Wembley. I Blues raggiungono i Reds, ieri giustizieri del Manchester City, grazie alla non facile vittoria 2-0 nella seconda semifinale contro il sorprendente Crystal Palace. Alla squadra di Tuchel, che si risolleva così dopo l’eliminazione nei quarti di Champions con il Real Madrid, serve più di un’ora per scardinare l’ordinata difesa degli uomini di Vieira, che da giocatore ha vinto questa competizione per ben cinque volte con le maglie di Arsenal e City. E’ infatti il 65’ quando Loftus-Cheek sblocca il risultato con una botta da appena dentro l’area su invito di Havertz, poi passano appena undici minuti e Mount conclude in rete con un guizzo una bella imbucata di Werner. E’ l’uno-due che stende il Crystal Palace, comunque rivelazione del torneo, e lancia il Chelsea alla terza finale consecutiva in FA Cup con il successo che però manca dal 2018.