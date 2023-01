FA Cup: il Manchester City elimina l'Arsenal, l'eroe è Aké

INGHILTERRA

L'olandese sblocca e risolve la sfida al 64': esulta Guardiola nel primo confronto stagionale tra le prime della classe della Premier League. Gunners a secco da otto anni all'Etihad

© Getty Images Il primo scontro stagionale tra il Manchester City e l'Arsenal va alla formazione di Pep Guardiola, che elimina i dominatori della Premier League in FA Cup: dall'Etihad escono nuovamente sconfitti i Gunners, che non vincono da otto anni su quel campo ed escono nei 16mi della competizione. La rete decisiva per l'1-0 finale porta la firma di Aké (64'), letale sull'assist di Grealish. Arteta viene così eliminato da entrambe le coppe nazionali.

Il primo confronto stagionale tra l'Arsenal e il Manchester City, che devono ancora sfidarsi in Premier League, va alla formazione di Pep Guardiola: Haaland e compagni sconfiggono 1-0 i Gunners e li eliminano in FA Cup. I Citizens, che hanno eliminato anche il Chelsea, rischiano grosso al 5': Ortega si deve superare sulla conclusione di Tomiyasu, ben ispirato dal neoacquisto Trossard. Va vicino alla rete anche Haaland, con una rovesciata e il salvataggio sulla linea dell'ex Bologna, ma la miglior impressione la forniscono i Gunners: Trossard e Nketiah impensieriscono i rivali. In un primo tempo dai ritmi alti c'è spazio anche per De Bruyne, che sfiora la rete dalla distanza. Si va al riposo sullo 0-0 e il City perde Stones per infortunio. La ripresa vede ancora l'Arsenal andare vicino al gol, ma al 64' passa il Manchester City: Julian Alvarez colpisce il palo, la sfera arriva a Grealish e l'esterno offensivo serve Aké, che colpisce col destro all'angolino basso. 1-0 dei Citizens, che abbassano i ritmi e si limitano a controllare le scarse sfuriate dei rivali. Vince 1-0 e avanza la formazione di Guardiola, mentre Arteta viene eliminato nei 16mi di FA Cup: l'Arsenal, dominatore della Premier League, è fuori da entrambe le due coppe nazionali.