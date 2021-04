Fa Cup, Iheanacho re di coppa: Southampton ko 1-0, sarà il Leicester a sfidare il Chelsea in finale  

FA CUP

Nella seconda semifinale di Fa Cup è il Leicester a conquistarsi con merito la partitissima contro il Chelsea, sconfiggendo per 1-0 il Southampton con una rete nella ripresa. L’uomo partita è Iheanacho, specialista della competizione con 14 centri in carriera, che al 10’ del secondo tempo sfrutta una cavalcata di Vardy e un fortunoso rimpallo per prendersi la scena: infruttuosa la reazione dei Saints, fermati a un passo dalla finale.



Serviva uno specialista per ottenere il pass per la finale di Fa Cup ed è il Leicester ad averlo in rosa: lo sfrutta e supera 1-0 il Southampton, guadagnandosi con merito il guanto di sfida contro il Chelsea. L’inizio di match è a ritmi bassi, come se nella testa dei giocatori in campo prevalesse la paura di compromettere sùbito il cammino in coppa, a danno della voglia di mettere in difficoltà i dirimpettai. E in effetti il primo tempo vede una sola grossa occasione, un tiro a lato di Vardy, e delega gli highlights alla seconda frazione di gioco. Dieci minuti dopo il rientro in campo è però l’uomo di questa competizione a mettersi in mostra, al 14esimo centro della carriera - top scorer dal suo esordio nel 2016 - e al quarto nella corrente edizione: Vardy sfugge in velocità sulla sinistra a Bednarek e serve il pallone proprio a Iheanacho. Il tiro del nigeriano è impreciso ma colpisce uno sfortunatissimo Vestergaard, che finisce per fungere da sponda per la seconda chance, questa volta vincente, della punta delle Foxes. Adams e Diallo sfiorano sùbito il pareggio certificando che il gol ha fatto saltare l’equilibrio precedentemente instaurato, ma a un quarto d’ora dal termine è Maddison a fallire due volte il colpo del ko, prima con un tiro sbilenco e poi con uno di poco a lato. Ai Saints, delusi, non rimane ora che conquistare la matematica salvezza in Premier League prima di pensare alle vacanze estive o all’Europeo di giugno.