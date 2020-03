FA Cup, Dier aggredisce un tifoso in tribuna: aveva insultato suo fratello

TOTTENHAM

In conferenza stampa Mourinho ha spiegato: "Eric ha fatto qualcosa che un professionista non dovrebbe fare ma non è facile mantenere la calma quando insultano tuo fratello, un fratello minore poi. Detto questo, è evidente che sarebbe qualcosa da non fare".

Per Dier in arrivo una multa dal Tottenham e probabilmente una pesante provvedimento dalla Football Association.