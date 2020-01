FA Cup, attesa per Liverpool-Everton: che sfida tra Klopp e Ancelotti!

FA CUP

Liverpool contro Everton, Jurgen Klopp contro Carlo Ancelotti. La gara di andata del terzo turno di FA Cup, in programma domenica pomeriggio, è una sfida nella sfida: da un lato il tecnico tedesco, con la sua corazzata che sta dominando la Premier League, dall'altro quello italiano, reduce da due vittorie e una sconfitta nelle prime tre gare da allenatore dei Toffees: "Giocheremo senza paura - ha detto Ancelotti - È un'opportunità fantastica".

La sfida, per l'ex allenatore del Napoli, è sulla carta proibitiva: "Sarà difficile, questo è normale. Dovremo fare una prestazione eccezionale, contro di loro una sufficiente non basta. Tutto deve essere perfetto".

Per provare a impensierire i Reds, Carletto dovrà analizzare il recente passato. Nelle ultime due stagioni ha incontrato quattro volte il Liverpool di Klopp e lo score è positivo, con due vittorie al San Paolo, una sconfitta e un pareggio ad Anfield: "Jurgen è un amico, ho un ottimo rapporto con lui. Ho avuto la fortuna di batterlo nella passata stagione e poi di nuovo quest'anno. Abbiamo vinto perché siamo stati in grado di disputare una grande partita". Domenica però sarà tutta un'altra storia e il tecnico di Reggiolo lo sa bene: "Ogni derby è davvero importante per i tifosi - ha spiegato - Da calciatore li ho giocati a Roma e a Milano. So quanto siano diverse queste gare. Dobbiamo provare a giocare a calcio e andare avanti in una competizione che tutti sanno quanto sia prestigiosa. L'ultima volta la FA Cup l'ho vinta (quando era alla guida del Chelsea, ndr) speriamo porti fortuna".

Klopp, dal canto suo, non vuole lasciare nulla al caso, nonostante parta ovviamente con i favori del pronostico: "Giocheremo con la miglior formazione possibile - ha detto - Ancelotti ha iniziato molto bene e ora ha la possibilità di vincere ad Anfield dopo molti anni. Saranno motivatissimi per questo. Hanno anche avuto un giorno in più per recuperare, a noi servirà tutto il sostegno del nostro pubblico".

L'ultima vittoria dell'Everton nel derby del Merseyside risale a quasi 10 anni fa (era il 17 ottobre 2010, i Toffees si imposero per 2 a 0 in campionato con reti di Cahill e Arteta). Ad Ancelotti il compito di interrompere il digiuno.