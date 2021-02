FA Cup: Abraham porta il Chelsea ai quarti. Avanti anche il Southampton

INGHILTERRA

La rete al 64' del giovane attaccante dei Blues vale l'1-0 sul campo del Barnsley. I Saints passano 2-0 in casa del Wolverhampton: decidono i gol di Ings e Armstrong

Pur soffrendo, il Chelsea ottiene la qualificazione ai quarti di finale di FA Cup battendo 1-0 un ottimo Barnsley, club di Championship. A regalare il passaggio del turno alla formazione di Tuchel è Tammy Abraham, che al 64' segna il gol decisivo su assist di James. Obiettivo centrato anche dal Southampton, che vince 2-0 sul campo del Wolverhampton: decisive le reti messe a segno nella ripresa da Ings (49') e Armstrong (90'). afp

BARNSLEY-CHELSEA 0-1

Quarta vittoria di fila tra Premier ed FA Cup per il Chelsea di Thomas Tuchel. Quella maturata all'Oakwell, però, è una delle più sofferte da quando l'ex Psg e Dortmund allena i Blues: il primo tempo, infatti, vede protagonista il Barnsley. Al 10', infatti, i padroni di casa hanno una clamorosa occasione per passare in vantaggio, con Kepa miracoloso nel respingere la deviazione da pochi passi di Brittain, pericoloso anche a fine primo tempo con un destro su schema da corner deviato dallo stesso compagno di squadra Adeboyejo. Il Chelsea costruisce poco: l'unica azione degna di nota è l'intervento di Sibbick in area su Abraham, con i londinesi che protestano per un possibile rigore. Dopo un primo tempo difficile, i Blues si sbloccano nella ripresa: al 64', James vola via sulla destra e mette al centro per Abraham, che non ha problemi a segnare a porta vuota. Il classe '97, autore di una tripletta al Luton ai sedicesimi, è decisivo anche in difesa, perché al 78' respinge sulla linea di porta la deviazione volante di Sollbauer, entrato da appena due minuti. Il Chelsea resiste al forcing finale del Barnsley e tira un sospiro di sollievo al triplice fischio di Atkinson: la formazione di Tuchel vola ai quarti di finale, dove affronterà lo Sheffield United.

WOLVERHAMPTON-SOUTHAMPTON 0-2

Avanza anche il Southampton, che passa 2-0 in casa del Wolverhampton. Successo meritato per i Saints, che già nel primo tempo vanno vicini al vantaggio con Armstrong, murato dopo 7 minuti da Ruddy. La partita si sblocca ad inizio ripresa grazie al fortunoso gol di Danny Ings, favorito da un rimpallo dopo la parata di Ruddy, con il Var che concede la rete dopo l'iniziale annullamento causato da un inesistente fuorigioco dell'ex Liverpool e Burnley. La formazione di Espirito Santo reagisce, ma Forster è bravissimo a fermare Adama Traoré. La partita si chiude al 90' grazie ad Armstrong, che firma il raddoppio su assist di Tella, bravissimo ad approfittare dell'errore di Ruddy. Adesso, ai quarti di finale, il Southampton affronterà il Bournemouth.