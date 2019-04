Everton, rissa in un pub per Pickford: trascinato via a forza

02/04/2019

Serata movimentata per Jordan Pickford, il portiere dell'Everton è stato coinvolto in una rissa in un pub di Sunderland (sua città natale) dove stava passando alcune ore di relax dopo il 2-0 al West Ham. Il 25enne pare sia scattato dopo aver sentito alcune offese in direzione della fidanzata Megan, anch'essa presente nel locale. Un video ha ripreso la parte finale della rissa con Pickford trascinato via a forza mentre le persone gridano "Jordan".