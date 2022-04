Eriksen, altra magia: primo gol in Premier dopo il ritorno in campo

Una settimana da incorniciare per Christian Eriksen. Dopo aver festeggiato con il gol il ritorno con la nazionale danese nell'amichevole con l'Olanda a nove mesi di distanza dall'arresto cardiaco in campo a Euro 2020 di sabato scorso e la rete al Parken Stadium di Copenaghen martedì contro la Serbia 290 giorni dopo il dramma, per il centrocampista del Brentford un altro importante segnale della sua rinascita. L'ex Inter ha segnato anche il gol del 2-1 al Chelsea a Stamford Bridge (4-1 finale), suo primo centro in Premier League dal suo ritorno in campo. Per Eriksen tre gol e un assist in tre partite: una favola a tutti gli effetti.

Eriksen: tre gol in una settimana























