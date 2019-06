Ematomi su gambe e natiche della accusatrice di Neymar. La polizia nel ritiro del Brasile Gli esami medici hanno rilevato ematomi sul corpo della presunta vittima di stupro: il giocatore è accusato anche di crimini informatici Facebook

03/06/2019

Nuovi sviluppi sul caso Neymar. Il brasiliano è stato accusato di stupro da una donna e per difendersi ha pubblicato sui social alcune foto e dialoghi per dimostrare che tutto quello che è accaduto è stato consensuale. Mossa che rischia di complicare ulteriormente la sua posizione, su cui ora pende anche l'accusa di "crimini informatici". La polizia federale gli ha consegnato infatti un atto in cui gli viene intimato di presentarsi venerdì per fornire la sua versione dei fatti.

Col passare dei giorni, dunque, la vicenda Neymar si fa sempre più complicata. E tutto è arrivato anche nel ritiro del Brasile. Una delegazione della sezione informatica della Polizia dello stato di Rio è tornata oggi nel ritiro della Seleçao, la Granja Comary a Teresopolis, e ha consegnato un'intimazione a comparire a Neymar, che ha firmato la ricevuta. Secondo quanto riporta il documento, O Ney dovrebbe presentarsi venerdì in un commissariato per fornire la propria versione in relazione all'indagine intrapresa nei suoi confronti per aver diffuso via Instagram immagini intime della donna che lo ha accusato di stupro.



Azione che potrebbe costare molto cara a Neymar. In Brasile, infatti, la legislazione considera che la diffusione di "scene di sesso, nudita' o pornografia" effettuata senza il consenso della persona ritratta costituisce un delitto, punibile con pene fra 1 e 5 anni di prigione.



Una situazione molto delicata da affrontare e di cui ha parlato anche Tite senza sbilanciarsi troppo. "E' una questione personale - ha spiegato il ct del Brasile -. Serve un po' di tempo perché si possa dare un giudizio su questi fatti". Della questione intanto si sta occupando anche la Federcalcio brasiliana, intenzionata a chiedere a breve lo spostamento della deposizione di Neymar. Venerdì la Seleçao sarà impegnata infatti a Porto Alegre in vista dell'amichevole di preparazione alla Coppa America di domenica contro l'Honduras.

EMATOMI SUL CORPO DELLA DONNA Un esame medico al quale si è sottoposta la ragazza che ha accusato Neymar di stupro ha rivelato ematomi sul corpo della donna, così come segni di stress post traumatico, secondo informazioni diffuse oggi dai media brasiliani. Secondo la denuncia della 27enne, la cui identità non è stata resa nota, Neymar l'avrebbe violentata lo scorso 15 maggio, in un albergo parigino. Nell'esame medico, effettuato il 21 maggio, si registra che la donna presenta "dolore, perdita di peso, ansietà, problemi gastrici post-stress ed ematomi causati da aggressioni su gambe e natiche". Secondo il portale news Uol, legato al quotidiano Folha de Sao Paulo, l'esame medico si è svolto "in un prestigioso ospedale" della megalopoli paulista.

