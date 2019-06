Neymar, accuse shock: una ragazza lo denuncia per stupro

01/06/2019

Dal Brasile arrivano gravi accuse nei confronti di Neymar, denunciato per stupro da una ragazza. Come riferito da 'Globoesporte', i fatti sarebbero avvenuti a Parigi lo scorso 15 maggio quando la presunta vittima - invitata nella capitale francese dallo stesso attaccante del Psg - avrebbe incontrato il giocatore in un hotel. Neymar sarebbe arrivato ubriaco all'appuntamento e, a un certo punto, avrebbe praticato "un rapporto sessuale contro la volontà della vittima".