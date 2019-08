El Shaarawy festeggia i gol, su Instagram: "Pallonetti perché sono bassi"

Tre gol in due partite per Stephan El Shaarawy, il cui impatto in Cina con la maglia dello Shanghai Shenhua è stato a dir poco devastante. L'ex attaccante della Roma ha festeggiato la doppietta in Coppa pubblicando su Instagram le due reti segnate contro il Dalian di Hamsik. Due tocchi dolci a scavalcare il portiere che hanno scatenato l'ilarità di un utente che ha commentato così: "Grandi pallonetti, che sono tutti bassi".

Shanghai Shenhua, El Shaarawy show: 2 gol e finale di Coppa

