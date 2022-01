EFL Cup: l’Arsenal ferma il Liverpool, è 0-0 nella semifinale di andata

INGHILTERRA

I Gunners, con un uomo in meno per quasi tutta la partita, riescono a uscire indenni da Anfield: il ritorno tra una settimana

Finisce 0-0, senza gol e con poche emozioni, la semifinale di andata della EFL Cup (la Coppa di Lega inglese) tra Liverpool e Arsenal. Tra una settimana, giovedì prossimo, il ritorno per decretare chi sfiderà in finale il Chelsea. Un pareggio che fa comodo soprattutto ai Gunners, in dieci uomini per quasi tutta la partita dopo il rosso diretto a Xhaka al 24’: i Reds, privi di Salah e Manè impegnati in Coppa d’Africa, però non ne approfittano.

Nessun gol e poche emozioni tra Liverpool e Arsenal ad Anfield in EFL Cup (la Coppa di Lega inglese denominata anche Carabao Cup) e allora il discorso qualificazione è tutto rimandato a giovedì prossimo 20 gennaio nella semifinale di ritorno all’Emirates. Nella sfida di andata, i Gunners escono indenni nonostante l’inferiorità numerica per quasi tutto il match, e tengono aperte le speranze di affrontare il Chelsea nella finalissima. Inizio lento e la possibile svolta della partita arriva al 24’, quando Xhaka commette un fallaccio su Diogo Jota e si becca un ineccepibile rosso diretto. Arsenal in dieci per quasi tutto il match, quindi, ma i Reds (privi delle stelle Manè e Salah impegnati in Coppa d’Africa) fanno moltissima fatica a creare occasioni da gol e sbattono sull’ordinata difesa dei Gunners. Poche emozioni per il Liverpool mentre l’Arsenal si affida alle ripartenze con la velocità di Saka e Martinelli, è proprio Saka ad avere l’occasione più ghiotta del match quando però manca di cinismo in area al 71’. Le due formazioni si annullano, gli uomini di Klopp sono macchinosi e alla fine Arteta si accontenta di un prezioso pari.