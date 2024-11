Ecatombe di infortuni al Real: il ginocchio di Militao fa crac, ricaduta per Rodrygo

Periodo decisamente 'no' per il Real Madrid e per Carlo Ancelotti, che in pochi minuti ha perso Eder Militao e Rodrygo. Al 27' della sfida di Liga contro l'Osasuna, il difensore, cercando di raccogliere di testa un cross dalla sinistra, è caduto a terra e si è infortunato al ginocchio destro ed è uscito dal campo in barella urlando dal dolore. Lucas Vázquez si è coperto il volto dopo aver visto il compagno di squadra. Per Militao, che nell'agosto 2023 si ruppe il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, si teme un altro lungo stop. Prima di lui era toccato a Rodrygo, che appena rientrato in squadra dopo un infortunio alla coscia, si è fermato per un problema muscolare ed è uscito dal campo in lacrime. 'Marca' parla di lesione al retto femorale destro. Al suo posto è entrato Brahim Diaz. E a fine primo tempo si è fermato anche Lucas Vazquez, alle prese con un problema all'adduttore sinistro. Nella ripresa è entrato Modric.