Real Madrid, momento duro per Ancelotti. La moglie di Valverde attacca: "Meglio se non parlo"

Le scelte di Ancelotti sono finite nel mirino anche della moglie di Federico Valverde che, durante la partita contro il Milan in Champions League, ha usato il profilo social per attaccare il tecnico: "Federico è un centrale, quando c... lo capiranno che non è un esterno? Meglio non andare oltre, altrimenti mi sequestrano". L'attacco diretto, il sasso lanciato e la mano nascosta goffamente rendendo privato il proprio profilo per non proseguire nella polemica.