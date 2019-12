E' morto il cane di Mou: lo Special One commosso in diretta

INGHILTERRA

Poteva essere un Boxing Day positivo, chiuso con la vittoria in rimonta del suo Tottenham sul Brighton. José Mourinho, invece, non ha nascosto tutto il suo dolore e si è presentato in conferenza stampa visibilmente commosso. Il perché lo ha spiegato lo stesso portoghese: "Il mio cane è morto e il mio cane fa parte della mia famiglia. Quindi è stato un Natale complicato, ma bisogna andare avanti". Mou, con le lacrime agli occhi, ha colpito tutti e ha scatenato la reazione dei social, dove il portoghese ha ricevuto numerosi messaggi di affetto e vicinanza.

“Mourinho è sempre onesto quando lo intervistano e vederlo visibilmente commosso per la morte del suo cane gli fa guadagnare punti di stima per quel che mi riguarda”, ha scritto ad esempio Peter Ross. A lui hanno fatto eco i post di molti altri tifosi del Tottenham, ma anche di altre squadre. Perché un dolore, qualunque sia, non ha squadra. “Qualcuno gli dia un abbraccio”, ha scritto un altro. E ancora: “Ma non poteva mandare il suo secondo in panchina?”. No, non poteva. Perché sul professionista Mourinho non ha dubbi nessuno. E sulla sua capacità di essere uomo fino in fondo, con tutte le debolezze degli uomini comuni, nemmeno. Anche in questo, in fondo, sa essere Special.