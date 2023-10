Dramma in Spagna: 18enne Alvaro Prieto del Cordoba trovato morto tra i vagoni di un treno

Il corpo senza vita del giocatore cordovano è stato notato da un reporter di Television Espanola che stava registrando un servizio sulla scomparsa del 18enne. Tra i vagoni sono state note delle gambe e da lì è stato lanciato l'allarme.

Prieto, emerge, indossava ancora i pantaloni beige e la camicia verde con i quali era stato visto l'ultima volta il 12 ottobre.

La scomparsa e le indagini

Di Prieto, come detto, non si avevano notizie dal 12 ottobre, giorno in cui aveva partecipato a una festa a Siviglia. Immediato l'avvio delle indagini per cercare di comprendere che fine avesse fatto il 18enne, fino al tragico epilogo. Di fondamentale importanza saranno le telecamere di sicurezza della stazione di Santa Justa che hanno catturato diversi passaggi del giocatore in quella giornata. Come riferisce Marca, infatti, Prieto si era recato in stazione per prendere un treno per rientrare a Cordoba, ma senza biglietto e col cellulare scarico era stato bloccato dagli operatori di Renfe, azienda di trasporto ferroviario spagnolo. I video mostrano Prieto mentre tenta di salire sul treno da un vagone posteriore senza successo, poi la scomparsa. Le indagini si sono quindi concentrate su quel luogo dove poi è stato rinvenuto il cadavere del giocatore. L'ipotesi principale è quella di un incidente, ma non si esclude nessuna pista.