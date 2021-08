Dramma per Ballack: figlio 18enne muore in incidente con quad

IN PORTOGALLO

Emilio, figlio dell'ex centrocampista tedesco, coinvolto in un incidente mentre era in vacanza in Portogallo

Dramma per l'ex centrocampista tedesco Michael Ballack: il figlio 18enne Emilio è morto in un tragico incidente con il quad mentre era in vacanza in Portogallo. A riferirlo è il canale televisivo portoghese TVI24, spiegando che il ragazzo è rimasto coinvolto nell'incidente durante le prime ore di giovedì nei pressi di Troy, sud di Lisbona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrere il figlio di Ballack, ma non c'è stato nulla da fare. instagram

La tenuta di Villas do Mar era stata acquistata da Ballack, che in carriera tra le altre ha giocato nel Bayer Leverkusen, Bayern Monaco e Chelsea oltre che nella nazionale tedesca, come casa per le vacanze, ed è proprio lì che la famiglia era in questi giorni. Non sono noti altri particolari dell'incidente, se non che è avvenuto intorno alle 2.10 di giovedì notte e che i pompieri di Gondola sono intervenuti il prima possibile, purtroppo senza riuscire a salvare il 18enne.