La nuova promessa del calcio colombiano? Si chiama Zinedine Zidane

Zinedine Zidane è tornato a giocare? Purtroppo no, anche se il suo nome sta rimbalzando con forza dal Sudamerica. Perché lì un Zinedine Zidane in campo c'è, ma non si tratta del neo ct francese e stella del calcio mondiale. Il suo nome completo è Zinedine Zidane Bedoya Morales, 17enne colombiano che è da poco è stato inserito nella prima squadra dell'Atletico Nacional ed è in attesa di fare il debutto tra i grandi. Un nome di battesimo decisamente altisonante: tutta colpa (o merito) del padre, che stravedeva per il fuoriclasse transalpino tanto da decidere di chiamare così suo figlio.