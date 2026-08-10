La nuova promessa del calcio colombiano? Si chiama Zinedine Zidane

Zinedine Zidane nuovo allenatore della Francia: le foto della presentazione
© afp | Zinedine Zidane
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Zinedine Zidane è tornato a giocare? Purtroppo no, anche se il suo nome sta rimbalzando con forza dal Sudamerica. Perché lì un Zinedine Zidane in campo c'è, ma non si tratta del neo ct francese e stella del calcio mondiale. Il suo nome completo è Zinedine Zidane Bedoya Morales, 17enne colombiano che è da poco è stato inserito nella prima squadra dell'Atletico Nacional ed è in attesa di fare il debutto tra i grandi. Un nome di battesimo decisamente altisonante: tutta colpa (o merito) del padre, che stravedeva per il fuoriclasse transalpino tanto da decidere di chiamare così suo figlio.
Come il suo "omonimo", Bedoya Morales è un centrocampista offensivo e veste il numero 10. Talento di prospettiva, tanto che la Nike lo ha già messo sotto contratto. Sui suoi profili social si fa chiamare "Zizu", che suona tanto come lo "Zizou" con cui veniva soprannominato l'ex Juve e Real Madrid. Il suo sogno? Poter sfidare Zidane, quello vero, magari già ai prossimo Mondiali del 2030.
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