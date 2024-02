Dramma Alberth Elis: colpito alla testa in campo, è in coma farmacologico 

IN FRANCIA

L'attaccante 28enne è stato operato nella notte: attesa per gli aggiornamenti dall'ospedale

© ansa Alberth Elis, attaccante del Bordeaux, è in coma farmacologico dalla serata di sabato a causa di un grave trauma cranico. Colpa di uno scontro con un avversario, ossia Donatien Gomis al 34secondo della sfida di Ligue 1 con protagonisti i girondini e il Guingamp (1-0 il punteggio finale). L'honduregno, subito assistito in campo dai medici, è stato portato fuori dal campo in barella. Poi il trasporto in ospedale dove, in base a quanto riportato, sarebbe stato cosciente.

Solo successivamente la decisione di porlo in coma farmacologico: il 28enne è stato anche sottoposto nella notte a un intervento chirurgico. La famiglia, scrive L'Equipe, è adesso in attesa di notizie, con la paura di possibili danni neurologici. Secondo le prime indiscrezioni però, l'operazione sarebbe andata bene. Donatien Gomis, il difensore del Guingamp, ha commentato così quanto accaduto in campo: "Ha preso la palla per primo, poi l'ho colpito io. Per un attimo sono rimasto stordito anche io. Mi sono accorto che ha perso conoscenza, spero migliori".