Dortmund, tegola Haaland: rischia di stare fuori fino al 2022

BOMBER KO

Il problema all'anca dell'attaccante sembra più serio del previsto

Tegola Erling Haaland in casa Borussia Dortmund. L'infortunio del bomber sembra infatti più serio del previsto e il fenomeno norvegese potrebbe tornare in campo solo nel 2022. Inizialmente si pensava che il problema all'anca che il giocatore si trascina da alcune settimane lo avrebbe messo fuori combattimento fino a dicembre, ma ora tutto sembra essersi complicato. Getty Images

Stando alla 'Bild', la lesione di Haaland si starebbe rivelando più grave di quanto lo staff medico avesse ipotizzato e i tempi di recupero potrebbero allungarsi notevolmente. Ipotesi ancora non confermata dal club. Da parte del Dortmund, infatti, per ora non è arrivata ancora nessuna comunicazione al riguardo. Se le indiscrezioni venissero confermate, Haaland sarà costretto a saltare diverse sfide in portanti: in primis la gara di ritorno con l'Ajax in Champions League (3 novembre) e in campionato il big match con il Bayern Monaco (4 dicembre).