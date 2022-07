Borussia Dortmund, Haller operato: "Fuori per almeno un paio di mesi"

GERMANIA

Gli aggiornamenti arrivano dalla conferenza stampa del ds Kehl: "Ha detto alla squadra di dare tutto finché non torna"

Operazione riuscita e tempi di recupero in via di definizione per Sebastien Haller. L'attaccante ivoriano del Borussia Dortmund sta affrontando un tumore ai testicoli e a fornire aggiornamenti sulle sue condizioni è stato il ds dei gialloneri, Sebastian Kehl: "L'operazione a cui si è sottoposto la scorsa settimana ha avuto successo - ha detto nel corso di una conferenza -. È andato tutto bene, fortunatamente. Ha mostrato grande positività e ha detto alla squadra di lavorare e dare tutto, affinché sia ancora in corsa per vincere quando lui tornerà in campo. I risultati delle analisi sono ancora in corso di valutazione e si sta discutendo della terapia, posso anticipare una cosa: Sebastien sarà sicuramente fuori per almeno un paio di mesi".

Haller era sbarcato a Dortmund a inizio luglio per sostituire Erling Haaland, dopo una grande stagione all'Ajax conclusa con ben 34 gol in 43 presenze stagionali. Ora il BVB dovrà cercare soluzioni alternative per l'attacco: "Ci stiamo preparando a diversi scenari, stiamo lavorando su diverse opzioni e idee - ha spiegato Kehl -. Niente di concreto al momento. Sinceramente penso che la nostra squadra ci dia molte opportunità e varie opzioni sono disponibili per Terzic. Un profilo come quello di Haller potrebbe mancarci in termini di altezza e presenza fisica, ma faremo qualcosa solo se avrà senso".

Vedi anche Calcio estero Borussia Dortmund, Haller dall'ospedale: "Primo step completato, grazie ai medici"