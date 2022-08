Dortmund, Haller ha ripreso ad allenarsi: può essere in campo a inizio 2023

DORTMUND

Dopo l'operazione per un tumore ai testicoli, il neo attaccante dei gialloneri riprende con l'attività fisica

Ci vorranno tanto tempo e tanta oazienza, ma Sebastian Haller lavora per tornare in campo. Dopo lo shock per la scoperta del tumore maligno ai testicoli e il successivo intervento chirurgico, il nuovo acquisto del Borussia Dortmund sta ricominciando l'attività fisica e ha ripreso gli allenamenti. Il suo sogno, e quello di tutti i tifosi, è che possa riprendersi in fretta e tornare in campo per l'inizio del prossimo anno.

La story di Instagram pubblicata dalla moglie dell'attaccante franco-ivoriano in cui si vede Haller, senza capelli per via della chemio ma sorridente, che si allena nella sua palestra personale a casa indossando la divisa del Dortmund è confortante in questo senso, come lo era stato qualche giorno fa il messaggio che ha voluto a compagni e tifosi nel giorno della presentazione della squadra: "Ciao a tutti. Come sapete non posso essere presente oggi - le sue parole in un video proiettato sui maxischermi dello stadio - Apprezzo molto il vostro sostegno, non vedo l'ora di giocare davanti a voi e al muro giallo. Mi auguro che la stagione possa cominciare al meglio, io seguirò le partite! Vi auguro il meglio".

La stagione è in effetti iniziata al meglio, con due vittorie nelle prime due uscite, ora tutti aspettano il ritorno in campo di Haller.

