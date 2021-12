Donnarumma: "Col Milan nessun problema, era destino che venissi al PSG"

PARLA GIGIO

Il portiere azzurro: "Porto tutti i rossoneri nel cuore. Era un pezzo che il PSG mi seguiva"

Gianluigi Donnarumma parla a France Football dopo aver ricevuto il premio Yashin come miglior portiere del 2021: "Gli otto anni al Milan sono stati emozionanti, è come una famiglia per me poi ognuno ha fatto le sue scelte. Non c'è alcun problema con società, ex compagni e tifosi: porto tutti nel cuore". Il portiere azzurro questa estate si è trasferito a Parigi: "Era un pezzo che il PSG mi seguiva, era quasi scritto che venissi qui: mi ha conquistato la loro volontà feroce di ingaggiarmi e l'ambizione del club". Getty Images

Gigio ha parlato anche del playoff per andare ai Mondiali in Qatar: "Avremmo dovuto chiudere il discorso molto prima ma non serve ripensarci, ora bisogna guardare avanti. Riproponendo la forza collettiva messa in mostra a Euro 2020 andremo in Qatar. Ricarichiamo le batterie e presentiamoci carichi agli spareggi".