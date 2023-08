Di Maria non invecchia mai: super gol e altro trofeo con il Benfica

CAMPIONE ETERNO

La squadra di Lisbona batte 2-0 il Porto e vince la Supercoppa di Portogallo, per il Fideo è il 33o titolo in carriera

Angel Di Maria è tornato al Benfica e ha mostrato al mondo che a 35 anni e mezzo sa ancora fare la differenza. Il Fideo è stato protagonista nel 2-0 con cui la squadra campione di Portogallo ha superato gli eterni rivali del Porto (del sempre più corteggiato dalla Serie A Mehdi Taremi) nella finale di Supercoppa. Gol e giocate che faranno venire qualche rimpianto in casa Juve e che permettono al campione argentino di conquistare il suo quarto titolo con la maglia del Benfica, con cui aveva giocato due anni e conquistato tre trofei tra il 2008 e il 2010.

La cosa incredibile è che, in totale, Di Maria ha vinto 33 titoli. Un palmarès degno dei più grandi di sempre. Il Fideo ha sbloccato il risultato dopo un'ora di gioco con una rete spettacolare con un tiro angolatissimo. Poco dopo è arrivato il raddoppio segnato da Musa. Come spesso accade in questo genere di sfide, nel finale la partita si accende con Pepe che viene espulso, grazie all'aiuto del VAR e poi si toglie la maglia e la mostra ai tifosi del Benfica, e con il cartellino rosso sventolato in faccia anche all'allenatore del Porto Conceicao. Un finale che non cambia il senso di una partita che riporta Di Maria nei titoli di tutti i giornali del mondo. A quasi 36 anni...