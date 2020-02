Dele Alli scherza su coronavirus e cinesi: rischia la squalifica

L'allarme coronavirus è sulla bocca di tutti, ma c'è chi non ha capito la serietà del problema e di tutti i suoi risvolti negativi, anche economici. Come Dele Alli, che ha postato un video su Snapchat in cui lo si vede indossare una mascherina nella sala d'attesa di un aeroporto. Quindi la telecamera si sposta per mostrare un uomo di aspetto asiatico e poi ingrandire una bottiglia di disinfettante per le mani. La Football Association ha scritto ad Alli per chiedere spiegazioni sul video incriminato. Ansia coronavirus: Wanda Nara con la mascherina a Fiumicino



Il coronavirus mette in ansia anche Wanda Nara. Eccola nelle storie di Instagram mentre indossa una mascherina di protezione all'aeroporto di Fiumicino in attesa di partire per Parigi e raggiungere il marito Mauro Icardi. "Non sono riuscita a comprarla perché erano tutte esaurite - ha scritto la moglie-agente dell'attaccante del Psg ed ex capitano dell'Inter - Una venditrice dell’aeroporto mi ha detto che viaggio molto e che ne ho bisogno e me ne ha regalata una".









Vedi anche inter Coronavirus, l'Inter e il presidente Zhang donano 300.000 mascherine alla città di Wuhan "Ho deluso me stesso ed il mio club", ha commentato Alli, 23 anni, che in seguito ha eliminato il post e quindi rilasciato un nuovo video sulla piattaforma di social media cinese Weibo per scusarsi. "Non è stato divertente e me ne sono reso conto immediatamente e l'ho eliminato - ha aggiunto il giocatore del Tottenham e della nazionale inglese - . Non è qualcosa di cui si può scherzare. Mando tutto il mio amore e tutti i miei pensieri e preghiere per il popolo della Cina".

Adesso bisognerà capire se le scuse lo salveranno da una potenziale squalifica da parte della severissima FA.