Coronavirus, l'Inter e il presidente Zhang donano 300.000 mascherine alla città di Wuhan

"Il presidente dell'Inter Steven Zhang e il club nerazzurro hanno donato 300mila maschere per uso medico a Wuhan per dare sostegno alla popolazione e alle autorità coinvolte nelle azioni di contrasto all'epidemia di coronavirus". Con queste parole l'Inter ha comunicato il gesto di fratellanza e di supporto alla comunità cinese voluto dal Gruppo Suning, ormai da tempo impegnato in diverse misure di sostegno alle popolazioni colpite dall'epidemia.