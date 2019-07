Dele Alli, paura a Mykonos: sviene sul lettino in spiaggia

05/07/2019

Paura a Mykonos per Dele Alli. Il centrocampista del Tottenham è stato portato via dalla spiaggia di Mykonos dove si trovava in compagnia della fidanzata Ruby Mae dopo essere svenuto sul lettino. Tra caldo, partite di beach volley, calo di pressione e qualche drink di troppo, il 23enne inglese è collassato in spiaggia costringendo la compagna a chiamare due uomini della sicurezza per caricarlo in macchina e riportarlo in hotel.