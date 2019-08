De Rossi e Dani Alves, che debutti in campionato

LA PRIMA

Debutto con vittoria per due vecchie conoscenze della Serie A nei rispettivi nuovi campionati. Stiamo parlando di Daniele De Rossi e Dani Alves che hanno bagnato la loro "prima" con due successi. L'ex romanista, dopo il debutto in Copa Argentina, ha esordito anche in campionato, giocando per la prima volta alla Bombonera, nella gara vinta 2-0 dal Boca Juniors contro l'Aldosivi, valida per la 3.a giornata di Primera Division. De Rossi e Alves, prima da sogno



















































Il centrocampista, rimasto in campo tutti i novanta minuti, è stato omaggiato dai suoi nuovi tifosi con uno striscione in romano ('DDR Core de Roma'). Per gli Xeneixes a segno Tevez al 34' del primo tempo e Salvio al 33' della ripresa. Il Boca sale così a 7 punti in classifica.

Ancora meglio ha fatto Dani Alves, l'ex di Barcellona, Juve e Psg, tornato in Brasile per indossare la maglia del San Paolo. Il terzino destro ha segnato al 40', con un diagonale perfetto, la rete che ha permesso alla formazione di casa di battere il Ceara nella gara valida per la 15.a giornata di campionato e salire a 27 punti in classifica, a meno 5 dalla capolista Santos.

