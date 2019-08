Boca Juniors, De Rossi con il numero 7 in Copa Libertadores

"Maglia numero 16: Daniele De Rossi". Per gli speaker di ogni stadio una certezza già ai tempi della Roma, una certezza anche ora al Boca Juniors: ma non in Copa Libertadores. Appena sbarcato in Argentina, il centrocampista si è assicurato il suo numero del cuore ma dovrà fare un'eccezione per la Champions del Sudamerica: il regolamento infatti dice che De Rossi dovrà ereditare il numero 7 di Cristian Pavon, passato ai Los Angeles Galaxy, dato che l'ex capitano giallorosso ha preso il posto proprio dell'attaccante argentino nella lista consegnata dagli Xeneizes alla CONMEBOL.