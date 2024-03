Caso Vinicius, l'ex portiere Chilavert: "Non faccia il f...o, il calcio è per uomini"

Un assurdo attacco social destinato a far discutere parecchio. L'ex portiere paraguaiano José Luis Chilavert, noto per essere stato a lungo l'estremo difensore con più gol all'attivo nella storia del calcio, si è scagliato contro Vinicius Jr commentando su X il video in cui il brasiliano, in lacrime, parlava del tema razzismo: "Il primo a insultare e attaccare i rivali è lui - l'uscita dell'ex Velez -. Non faccia il f...o, il calcio è da uomini".