© realmadrid.com
© realmadrid.com
© realmadrid.com

© realmadrid.com

© realmadrid.com

SPAGNA

Real Madrid, ecco la terza maglia per la stagione 2025/26

Torna a dominare l'azzurro come nella stagione 2017/18

08 Ago 2025 - 13:11
La nuova divisa del club spagnolo è spirata agli iconici sedili blu del vecchio Santiago Bernabéu e fonde la tradizione calcistica del club con l'essenza della cultura contemporanea. Le fasce bianche richiamano la classica scatola delle scarpe Adidas "Bluebird", mentre un sottile motivo diagonale nel tessuto aggiunge consistenza e profondità. All'interno una frase simbolo del madridismo: "90 minuti al Bernabéu sono molto lunghi", pronunciata per la prima volta nel 1985 da Juan Gomez Gonzalez, più noto come Juanito, dopo una sconfitta per 2-0 in semifinale d'andata di Coppa Uefa a San Siro contro l'Inter (al ritorno i Blancos si imposero per 3-0).

real madrid

