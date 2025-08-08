Sergi Roberto: "L'obiettivo del Como è entrare in Europa, Morata..."

In un'intervista rilasciata al canale Jijantes FC di Gerard Romero, il centrocampista del Como Sergi Roberto ha parlato così del progetto dei lariani: "In un solo anno è cambiato tantissimo. L'obiettivo quando sono arrivato era restare in Serie A, con tanti giocatori che arrivavano dalla seconda divisione. Già in inverno però è stato fatto un mercato molto importante, in estate uguale. L'obiettivo adesso è entrare in Europa, sarebbe un sogno trovarci col Barcellona il prossimo o nei prossimi anni".
E sull'arrivo di Morata aggiunge: "Abbiamo giocato insieme a lungo nelle nazionali giovanili spagnole. È stato uno dei miei primi compagni nell'under 15 o under 16, sono davvero contento che venga qua. Sono sicuro che con noi starà molto bene, siamo una buona squadra e una vera famiglia. Alvaro è un calciatore spettacolare, ci aiuterà".
