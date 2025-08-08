Juventus Women, ecco l'erede di Gama: Rosucci nuova capitana
08 Ago 2025 - 23:59
08 Ago 2025 - 23:59
La Juventus Women ha scelto l'erede di Sara Gama. Nella prossima stagione, infatti, indossare la fascia da capitana del club bianconero sarà Martina Rosucci, con Girelli, Salvai e Bonansea che saranno le vice-capitane della squadra bianconera.
