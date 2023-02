Caso Dani Alves, il giudice: prove di colpevolezza più che sufficienti

dalla spagna

El Periodico riporta il pensiero del magistrato che deciderà sull'accusa di stupro del brasiliano. Il Pumas intanto chiede 4,5 milioni di risarcimento

La posizione di Dani Alves, accusato di stupro a Barcellona, si aggrava. El Periodico, portale spagnolo che sta seguendo da vicino il caso, ha riportato il pensiero di Anna Marin, magistrato del tribunale numero 15 di Barcellona e incaricata di decidere sulla vicenda del brasiliano: "Ci sono prove molto più che sufficienti" per ritenere che il 31 dicembre al night club Sutton sia avvenuto uno stupro e che l'ex Barcellona e Juventus ne sia l'autore. La frase sarebbe estrapolata dal mandato di arresto di Dani Alves a cui El Periodico ha avuto accesso.

Per il 39enne i guai arrivano anche dal Messico, visto che i Pumas - dopo averlo licenziato - chiedono un risarcimento di 4,5 milioni di euro per danni d'immagine causati al club. Secondo UOL il club ha mandato una mail a Dani Alves minacciando di rivolgersi alla Fifa in caso di mancato risarcimento.

Infine, in mezzo a tante cattive notizie, una positiva. Joana Sanz, moglie del giocatore, ha voluto smentire le voci di un divorzio circolate nei giorni scorsi. È altrettanto vero che la modella ha cancellato tutte le immagini di coppia dai social, un modo per comunicare che ha preso le distanze dal marito e che il futuro della coppia sembra definitivamente rovinato.