Caso Dani Alves, il papà di Neymar: "Questione che non ci riguarda più"

La famiglia di Neymar si defila ufficialmente dal caso Dani Alves. Dopo la conferma del mancato pagamento della cauzione e, dunque, della detenzione in carcere a Barcellona dell'ex terzino brasiliano, è arrivato un annuncio ufficiale da parte del papà dell'attaccante dell'Al Hilal: "Come tutti sanno, all'inizio ho aiutato Dani Alves, senza alcun legame con alcuna causa in corso - le parole di Neymar Senior, affidate alla sua pagina Instagram -. In questo secondo momento, in una situazione diversa dalla precedente, in cui i tribunali spagnoli hanno già deciso per la condanna, stanno speculando e cercando di associare il mio nome e quello di mio figlio a una questione che oggi non ci riguarda più. Spero che Daniel trovi con la sua famiglia tutte le risposte che cerca. Per noi, per la mia famiglia, la questione è chiusa. Punto!".