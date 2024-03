Dani Alves giovedì fuori dal carcere: Neymar paga la cauzione da 1 milione

DOPO IL RICORSO

I giudici, in attesa della sentenza definitiva, gli hanno ritirato i passaporti ma non solo

© Getty Images Dopo 14 mesi in cella, Dani Alves può lasciare il carcere. Il Tribunale di Barcellona ha infatti accolto il ricorso del legale dell'ex terzino, Ines Guardiola, che aveva presentato appello dopo la pena pari a quattro anni e sei mesi afflitta al 40enne per violenza sessuale. Il rilascio, in attesa della sentenza definitiva, sarà possibile dietro cauzione da 1 milione di euro e, salvo imprevisti, dovrebbe avvenire nella giornata di giovedì.

Il 22 febbraio scorso il tribunale di Barcellona aveva condannato l'atleta per aggressione sessuale a una donna: i fatti, avvenuti all'interno della discoteca Sutton della nota città catalana, risalgono al 30 dicembre del 2022. I giudici hanno ordinato il ritiro dei passaporti spagnolo e brasiliano appartenenti a Dani Alves ma non solo: hanno vietato all'ex Juventus di lasciare la Spagna oltre all'imposizione, scrive La Vanguardia, di presentarsi in tribunale ogni settimana. Inoltre, è stato vietato all'esterno di avvicinarsi a un chilometro dalla donna e di comunicare con lei con qualsiasi mezzo.

LA CAUZIONE LA PAGA NEYMAR

Dani Alves dovrebbe lasciare il carcere giovedì, solo dopo il pagamento di una clausola di un milione di euro. Cifra che, stando sempre a La Vanguardia, verrà fornita da Neymar, ex compagno al Barça, al Psg e in nazionale. Nel dettaglio, del versamento se ne dovrebbe occupare il padre dell'attaccante dell'Al Hilal. Riavvolgendo un po' il nastro della vicenda, va ricordato che Dani Alves si era già rivolto alla famiglia di Neymar per pagare i 150mila euro richiesti dal giudice istruttore come risarcimento per la vittima della violenza sessuale. Soldi serviti anche come attenuante per ridurre la pena a quattro anni e mezzo.