Dani Alves condannato per violenza sessuale, il Barcellona gli toglie lo status di leggenda

IL PROVVEDIMENTO

Il club blaugrana ha rimosso il nome del calciatore brasiliano dalla sezione del proprio sito dedicata ai principali calciatori della sua storia

Dani Alves ha scritto una pagina importante della storia del Barcellona. Il terzino brasiliano ha preso parte ai grandi trionfi sotto la guida di Pep Guardiola, eppure il suo nome è scomparso dalla sezione del sito blaugrana dedicato alle "leggende". Una decisione che fa discutere e che si lega irrimediabilmente alla condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione per stupro emessa dal tribunale catalano.

Vedi anche Calcio estero Dani Alves condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere per violenza sessuale La vicenda è ormai nota e risale al dicembre 2022, quando il giocatore carioca violentò una ventitreenne all'interno di una discoteca di Barcellona, un atto talmente infamante da spingere il club spagnolo a sottrarre a Dani Alves lo status di "calciatore leggendario" di cui possono vantarsi ex compagni di squadra come Lionel Messi, Andrè Iniesta e Xavi Hernandez. Il Barcellona non ha ufficializzato la decisione, ma il provvedimento ha già fatto il giro dei social di tutto il mondo.