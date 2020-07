Dall'Uruguay: gravi le condizioni di salute dell'ex Cagliari e Juve Fabian O'Neill

URUGUAY

Ancora problemi di salute per Fabián O'Neill, che da tempo combatte una battaglia contro l'alcolismo. Il 46enne uruguaiano, visto in Italia con le maglie di Cagliari, Juventus e Perugia, è stato dimesso dalla clinica dove era stato ricoverato lo scorso venerdì per cirrosi epatica. L'ex nazionale della 'Celeste' proseguirà il recupero nella sua casa di Paso de los Toros. Ma sebbene O'Neill abbia reagito molto bene al trattamento intensivo, scrive la stampa locale, la sua situazione resta molto complicata.

Molte persone si sono avvicinate all'ex giocatore nelle ultime ore per aiutarlo. Tra questi l'ex compagno di nazionale Richard Morales, che gli ha offerto la possibilità di curare la sua dipendenza. Non è la prima volta che O'Neill viene ricoverato in ospedale. Era già successo nel 2016. 'El Mago' ha iniziato la sua carriera al Nacional de Montevideo. Nel 1996 è partito per l'Italia dove ha giocato con Cagliari, Juventus e Perugia prima di tornare in patria, sempre al Nacional. Nel 2003, un anno dopo aver giocato il Mondiale 2002 con la nazionale uruguaiana, ha deciso di ritirarsi.