Dalla Spagna: Gareth Bale potrebbe ritirarsi dopo Euro 2020

A 31 ANNI

Questioni di motivazioni e di dubbi nella testa: il gallese sta pensando di lasciare il calcio

Le voci provenienti dall'Inghilterra trovano conferma sulle pagine di Marca: Gareth Bale sta pensando di ritirarsi dopo Euro 2020. Il centrocampista gallese, nonostante il ritorno al Real di Ancelotti (con cui aveva vissuto le stagioni migliori a Madrid), si sente scarico mentalmente e avrebbe seri dubbi sul suo futuro nel mondo del calcio, nonostante i soli 32 anni da compiere a luglio. Getty Images

Lo stesso Ancelotti, nella conferenza di presentazione, ha sottolineato come per Bale sia "questione di motivazioni, se è concentrato sul giocare a calcio può anche fare una grande stagione". Mentre il gallese, nella conferenza stampa precedente al match con l'Albania (ultimo test prima degli Europei, il Galles inserito nel girone dell'Italia) ha dribblato: "Conosco Carlo e mi sono trovato bene con lui in passato ma non sto pensando al mio futuro ora, quando Euro 2020 sarà finito ne parleremo e vedremo".

Bale ha ancora un anno di contratto col Real che, in caso di ritiro, non porrebbe certo problemi all'addio del centrocampista, visto che intravede un possibile risparmio di 22 milioni di euro lordi, cioè l'ingaggio a stagione del gallese.