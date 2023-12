Dalla Germania: "bilancio disastroso", il Barcellona rischia l'esclusione dalle Coppe

© Getty Images

Una notizia clamorosa rimbalza dalla Germania e riguarda il Barcellona. Stando a un'anticipazione - pubblicata su Marca e As - di un'inchiesta del quotidiano tedesco Die Welt, il club blaugrana rischia di rimanere fuori dalle Coppe europee per due o tre anni per violazione delle norme finanziarie della Uefa, secondo cui le società sono obbligate a compensare le spese con le entrate corrispondenti. I bilanci del Barcellona sarebbero stati definiti "un disastro".