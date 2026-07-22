Argentina, la Federcalcio smentisce le indagini sui dirigenti da parte degli Usa

La Federcalcio argentina (Afa) ha smentito le versioni diffuse da media locali circa una presunta citazione della giustizia Usa nei confronti del suo presidente, Claudio 'Chiqui' Tapia, e del tesoriere Pablo Toviggino, nonché la notizia di un intervento di agenti dell'Fbi che avrebbero trattenuto i dirigenti Afa prima di salire sul volo di ritorno in Argentina dopo la finale persa con la Spagna. "È assolutamente falso affermare che Claudio Tapia o Pablo Toviggino siano stati citati a comparire dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, così come è falso affermare che siano stati sequestrati loro telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici", afferma un comunicato ufficiale emesso poco dopo la pubblicazione della notizia da parte dei principali media nazionali.