La Superlega fa ricche Real e Barcellona, ma le italiane rischiano 300 milioni di multa

PREMI E SANZIONI

Per le due spagnole, sempre a sostegno del progetto, un miliardo di bonus. Chi si è sfilato potrebbe pagare un'ingente multa

© Getty Images La sentenza della Corte Europea contro Uefa e Fifa fa esultare i sostenitori della Superlega e in particolare Real Madrid e Barcellona, soci fondatori e unici membri a non aver abbandonato il progetto venuto alla luce nell'aprile del 2021. I due club spagnoli, rimasti solo dopo la rinuncia nei mesi passati della Juventus, vedranno premiata la propria fedeltà con un premio che può arrivare fino al miliardo di euro se la competizione prenderà vita. Lo ha rivelato il catalano Sport.

Vedi anche Calcio La Corte di giustizia Ue dà ragione alla Superlega Una montagna di soldi che aiuterebbe non poco il Barcellona a ridurre il grandissimo debito (1,2 miliardi di euro), mentre ci potrebbero essere dure sanzioni per gli altri club che hanno deciso di abbandonare il progetto dopo le dure polemiche e le minacce di Uefa e Federazioni locali. Sempre secondo Sport, Atletico Madrid, Milan, Juventus e i cosiddetti sei grandi club della Premier League devono decidere se vogliono continuare come parte del progetto con A22, e se non lo fanno potrebbero dover affrontare una penalità di uscita di 300 milioni di euro.



Discorso a parte merita l'Inter, che non più alcun vincolo con la Superlega. Al contrario delle altre società che si votarono alla causa, i nerazzurri inserirono nel contratto una clausola per cui tutto sarebbe decaduto se non ci fosse più stato il totale appoggio da parte dei propri sponsor e se l'assemblea non avesse riapprovato il ritorno in Superlega. In parole povere i nerazzurri non completarono l'intero iter di sottoscrizione e per questo motivo sarebbero al riparo da qualsiasi futura rivalsa.



Vedi anche Calcio Come sarà la nuova Superlega: 64 squadre e tre leghe con promozioni e retrocessioni