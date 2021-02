Dalla Cina: Suning pronto a cedere lo FC Jiangsu per un centesimo

DALLA CINA

Senza un acquirente disposto ad assumersi il debito, il club campione di Cina verrà sciolto

Nubi all'orizzonte per l'FC Jiangsu. Secondo alcune fonti citate da Titan Sports, la famiglia Zhang è pronta a cedere il club anche per la somma simbolica di un centesimo, a condizione di assumersi la responsabilità del debito, stimato in 500 milioni di yuan, pari a oltre 63 milioni di euro, la maggior parte del quale derivante da stipendi non pagati. Se Suning non dovesse riuscire a raggiungere un accordo di acquisizione entro l'inizio del campionato 2021, il club campione di Cina verrà sciolto.

Situazione a cui anche i tifosi dell'Inter stanno guardando con interesse dopo gli ultimi sviluppi della questione societaria nerazzurra. Le difficoltà economiche del gruppo Suning sono ormai evidenti e quanto sta accadendo all'FC Jiangsu ne è una ulteriore conferma. La famiglia Zhang sarebbe disposta a cedere il club per un centesimo, ma a condizione che il nuovo acquirente si assuma la responsabilità del debito di 63 milioni di euro.

Suning sta trattando con diverse parti l'affare, come il governo municipale di Wuxi e quello di Suzhou, ma la situazione è più complicata di quanto possa apparire dall'esterno. Se non si trovasse la soluzione entro l'inizio del campionato per la squadra campione di Cina il destino porterebbe allo scioglimento.