Cuadrado nella bufera: gomitata al romanista Viña e tuffo

In Sudamerica è bufera intorno a Cuadrado, protagonista di un discusso episodio nel corso della sfida tra la sua Colombia e l'Uruguay, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar (terminata 0-0). Al 17' della ripresa l'esterno della Juve ha rifilato una gomitata in faccia al terzino della Roma Matias Viña e poi si è tuffato a terra. L'arbitro ha estratto per il bianconero soltanto il cartellino giallo, di fronte alle proteste degli avversari: nessun intervento del Var. Cuadrado era diffidato e salterà per squalifica la prossima partita con il Brasile.